Residentes exigen más seguridad en la bulevar Powers

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Los residentes al este de Colorado Springs mencionan que están preocupados por su seguridad. Cada vez que manejan por la bulevar Powers. La misma calle donde ocurrió el choque el sábado en la noche. Ahora estamos aprendiendo que una persona murió en el choque.

Y por lo tanto los vecinos están suplicándole a los conductores que manejan con más precaución y a baja velocidad. El choque dejo a una persona muerta y ambas personas que estaban en el auto no pudieron salir hasta que los paramédicos los sacaron del vehículo.

El departamento de policía ahora esta pidiendo que los conductores manejan con más precaución.