Crispin

Gasolina económica en Colorado Springs

By
Published 3:23 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--En Colorado Springs estamos viendo el precio de la gasolina a un número récord, algo que no hemos visto en varios años. Aquí localmente estamos a un nivel más bajo por un dólar en comparación al resto de la nación. Personas pueden llenar la gasolina de sus autos sin tener que gastar tanto dinero. Una televidente nos menciono que ella lleno su auto con gasolina con solo 38 dólares.

Recuerde que pueden utilizar nuestra aplicación "Gas Tracker" para ver el precio más económico de la gasolina al Sur de Colorado.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13.

