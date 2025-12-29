Skip to Content
Escasez de nieve en Colorado durante el mes de diciembre

Published 3:02 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Empezamos con una noticia que tiene a muchos un poco preocupados ya que no hemos visto mucha nieve en diciembre. Especialmente durante la semana de Navidad. Según nueva data por el estado ahora los expertos están considerando que estamos lidiando con una escasez de nieve.

Una comparación durante este tiempo el año pasado Winter Park recibió 70 pulgadas de nieve. Este año apenas han recibido 41 pulgadas y en Denver ellos vieron 23 pulgadas en el 2024, este año solo han visto 4 pulgadas. Y una de las preguntas más comunes es porque, sin embargo, aun no hay una respuesta para eso. 

Pero los expertos si mencionan que hay un cambio grande y notorio y esperan que pronto podamos ver más nieve. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

