Sospechoso de robo detenido: 10,000 dólares robados en materiales ajenos

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--La policía de Colorado Springs también arresto al hombre presuntamente responsable en robar artículos de la cochera de un residente. El incidente ocurrió el domingo en el vecindario Nook cerca de Marksheffel y Woodmen.

El arresto ocurrió ese mismo día en la misma zona al momento el sospechoso aun no tiene cargos en su contra.Dylan Hickman de 24 años ha sido conectado a otros robos separados en diferentes zonas de la ciudad.

El tambien es acusado de robar pertenencias de una camioneta Uhal Robando alrededor de 10,000 dólares de materiales ajenos.