Nueva gira para los Ángeles Azules en el 2026

NACIONAL, (KTLO)--Los Ángeles Azules, una de las agrupaciones de cumbia más importantes de México, iniciarán 2026 con una gira por Estados Unidos titulada “Cumbia Sin Fronteras”, con la que recorrerán diversas ciudades durante dos meses. En entrevista con CNN, la agrupación habla sobre lo que significa presentarse en el país en un momento complejo para la comunidad latina, los retos que han enfrentado otros artistas y el apoyo del público que los ha acompañado con llenos totales. También comparten cuál ha sido la clave de su permanencia por más de cuatro décadas y celebran su reciente llegada a Europa, donde agotaron localidades en todos sus conciertos.