Skip to Content
Crispin

Nueva gira para los Ángeles Azules en el 2026

By
Published 3:13 PM

NACIONAL, (KTLO)--Los Ángeles Azules, una de las agrupaciones de cumbia más importantes de México, iniciarán 2026 con una gira por Estados Unidos titulada “Cumbia Sin Fronteras”, con la que recorrerán diversas ciudades durante dos meses. En entrevista con CNN, la agrupación habla sobre lo que significa presentarse en el país en un momento complejo para la comunidad latina, los retos que han enfrentado otros artistas y el apoyo del público que los ha acompañado con llenos totales. También comparten cuál ha sido la clave de su permanencia por más de cuatro décadas y celebran su reciente llegada a Europa, donde agotaron localidades en todos sus conciertos.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-nat
#kicker

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.