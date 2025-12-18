Skip to Content
Crispin

Sospechoso arrestado por intención de distribución de drogas

By
today at 4:00 PM
Published 3:52 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- La policía junto con agentes del FBI actualizaron una orden de registro para arrestar a Rickie Lopez de 57 años el miércoles.

La orden de registro fue para una vivienda en la calle 'Box Elder', las autoridades ​​​​​​​dicen que encontraron 8 armas de fuego, dos dispositivos explosivos, metanfetaminas,

una gran cantidad de munición y efectivo. Lopez ahora esta tras las rejas en la cárcel del Condado Pueblo. Él enfrenta varios cargos incluyendo posesión de una sustancia controlada,
intención de distribuir, y cargos por delitos especiales.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.