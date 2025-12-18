Sospechoso arrestado por intención de distribución de drogas

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- La policía junto con agentes del FBI actualizaron una orden de registro para arrestar a Rickie Lopez de 57 años el miércoles.

La orden de registro fue para una vivienda en la calle 'Box Elder', las autoridades ​​​​​​​dicen que encontraron 8 armas de fuego, dos dispositivos explosivos, metanfetaminas,

una gran cantidad de munición y efectivo. Lopez ahora esta tras las rejas en la cárcel del Condado Pueblo. Él enfrenta varios cargos incluyendo posesión de una sustancia controlada,

intención de distribuir, y cargos por delitos especiales.