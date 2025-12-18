Investigadores buscan al responsable de comenzar el incendio en el local ‘Beacon Building Products’

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Los investigadores del departamento de bomberos de Colorado Springs afirmaron que creen que el incendio que ocurrió durante el fin de semana fue provocado.

Ahora estan pidiendo ayuda de la comunidad para informacion del hombre que ve en pantalla.

Creen que el fue el responsable que provoco el incendio en el local 'Beacon Building Products'

Cualquier persona con informacion, favor de comunicarse con la policia inmediatamente.