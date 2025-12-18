Skip to Content
Crispin

Investigadores buscan al responsable de comenzar el incendio en el local ‘Beacon Building Products’

By
Published 3:59 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Los investigadores del departamento de bomberos de Colorado Springs afirmaron que creen que el incendio que ocurrió durante el fin de semana fue provocado.

Ahora estan pidiendo ayuda de la comunidad para informacion del hombre que ve en pantalla.

Creen que el fue el responsable que provoco el incendio en el local 'Beacon Building Products'

Cualquier persona con informacion, favor de comunicarse con la policia inmediatamente.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.