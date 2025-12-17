Residentes de Colorado Springs ofrecen una recompensa para capturar a los criminales de robo

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Residentes del vecindario Nook al noreste de Colorado Springs dicen que fueron víctimas de robo. El sabado cámara de seguridad capturaron al sospechoso ingresando por la cochera y huyo con un monitor. El dueño, Wes Jones, nos comenta qué estaba empacando para un viaje cuando entró a su hogar para darle de comer a su perro y cuando salió vio al responsable.

Él junto con su perro intentaron pararlo, pero se dio a la fuga. Jones dice que el domingo, su vecino se dio cuenta que la bicicleta de su hijo había desaparecido. Cuando reviso su video de seguridad es cuando vio a un sospechoso robandose la bicicleta.

Al momento, la policía de Colorado Springs dice que no pueden confirmar si los incidentes son conectados.Según datos oficiales, en el ultimo mes cuatro robos han sido reportados en ese vecindario.Por ahora, los residentes están ofreciendo una recompesa de mil dolars para informacion que resulte en el arresto de los sospechosos.