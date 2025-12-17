Skip to Content
Dueños de ‘Return to Nature Funeral Home’ comenzarán casos de culpabilidad separados

today at 3:04 PM
2:42 PM

COLORADO, (KTLO)-- Estamos aprendiendo más sobre la actualización del caso "Return to Nature Funeral Home" donde Jon y Carie Hallford presentado declaraciones de culpabilidad en casos separados.

Las familias esperan finalmente tener unas respuestas y poder comenzar su proceso de luto. Recordemos que el caso ocurrió hace dos años después de que residentes sé quejaran del olor que venia de una vivienda. Cuando los diputados del Condado Fremont llegaron. A la casa funebre encontraron 189 cuerpos en un estado de descomposición.   

Ahora tenemos entendido que Jon estará sirviendo entre 30 a 50 años en prisión mientras que Carie de 25 35 años tras las rejas. Otro juicio será pautada para ellos para finalizar los cargos.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13.

