Autoridades revelan que el incendio dentro de Beacon Building Products fue provocado de una manera intencional

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Investigadores del departamento de bomberos de Colorado Springs dicen que el incendio que ocurrió durante el fin de semana fue provocado intencionalmente. Bomberos respondieron el sábado al Beacon Building Products, cuando llegaron dicen que encontraron poliestireno expandido y materiales de construcción bajo llamas dentro el local.

Al momento no han revelado detalles sobre un sospechoso o motivo.

