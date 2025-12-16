Skip to Content
Posible amenaza para el distrito escolar 38

MONUMENT, Colo. (KTLO)--El distrito escolar 38 cancelo clases hoy por una posible amenaza. Los diputados con el departamento del alguacil del condado el paso mencionan que la amenaza ocurrió 

Para la zona de Monument. Pero el departamento no esta hablando específicamente sobre la amenaza tampoco nos dieron detalles sobre el riesgo de la escuela. Varias agencias ahora están participando en la búsqueda para ver si es creíble o no.  

Los lideres del distrito escolar 38 mencionan que hay una ambulancia cerca por cualquier cosa. Al momento, los diputados están pidiéndole a todos se mantengan al tanto y en alerta y que reporte cualquier actividad sospechosa inmediatamente a las autoridades. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

