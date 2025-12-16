Mujer tras las rejas por 45 años: Acusada de asesinato y abuso infantil

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Una mujer del condado pueblo será sentenciada por varios años por asesinato en el segundo grado y abuso infantil. Brittany Farmer de 40 años enfrenta 45 años de prisión. Ella fue arrestado en una vivienda en pueblo el junio pasado al igual que su pareja

Samantha Kimberly. Cuando la ambulancia llego al local encontraron al hijo de Kimberly's luchando por su vida.También encontraron evidencia de abuso por otro menor que estaba en la casa. El menor de 3 años murió días después en un hospital en Colorado Springs.

El alguacil del condado pueblo David Lucero llamo el caso uno de los peores que él ha visto. Ambas mujeres aun están en la cárcel del condado pueblo, el juicio de Kimberly aún esta pendiente.