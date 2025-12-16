Skip to Content
Límites claros y saludables para las fiestas navideñas

Published 3:33 PM

NACIONAL, (KTLO)-- A medida que nos acercamos más a las fiestas, puede sentirse emocionado, pero también un poco abrumado o preocupado por reunirse con amigos o familiares que tienen opiniones distintas o que están en el lado opuesto del espectro político. Así que en esta época del año, los expertos dicen que es especialmente importante proteger su salud mental.
En el minuto de salud de hoy, Laura Díaz nos cuenta que dice una terapeuta sobre cómo establecer límites claros y saludables.

Andrea Herrera

