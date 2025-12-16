Hombre condenado por relaciones sexuales con menores de edad en Colorado

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO)--Un hombre del Condado El Paso fue arrestado por presuntas relaciones sexuales con un menor de edad en dos estados.

Según el departamento de Fountain. Eric Mundy, de 41 años es un residente de Lorson Ranch y ha sido investigado desde octubre por el crimen. Los cargos revelan presuntas relaciones sexuales que ocurrieron en Fountain y con víctimas en Missouri y en Lebanon.

Ambas menores de 12 años. Mundy actualmente esta en la cárcel del condado el paso sin una fianza.

Y los detectives estan buscando mas informacion de posible victimas adicionales.