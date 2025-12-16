Skip to Content
Crispin

Hombre condenado por relaciones sexuales con menores de edad en Colorado

MGN
By
Published 3:25 PM

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO)--Un hombre del Condado El Paso fue arrestado por presuntas relaciones sexuales con un menor de edad en dos estados. 

Según el departamento de Fountain. Eric Mundy, de 41 años es un residente de Lorson Ranch y ha sido investigado desde octubre por el crimen. Los cargos revelan presuntas relaciones sexuales que ocurrieron en Fountain y con víctimas en Missouri y en Lebanon.

Ambas menores de 12 años. Mundy actualmente esta en la cárcel del condado el paso sin una fianza. 

Y los detectives estan buscando mas informacion de posible victimas adicionales. 

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.