Una persona arrestada tras el choque del autobús escolar de la preparatoria Grand Junction

Published 2:37 PM

LAKEWOOD, Colo. (KTLO)--Hay nueva información sobre el choque que ocurrió en Lakewood que involucro a un autobús de la preparatoria Grand Junction que llevaba a adolescentes del equipo de lucha libre. 

El departamento de policía de Lakewood menciona que uno de los pasajeros que iba en la camioneta que choco contra el autobús murió.

También mencionan que el hombre que iba conduciendo la camioneta a sido arrestado. El choque mato a una persona e hirió a otras 16 personas. 

El hombre de 22 años Andrew Logan Miller sigue detenido y el caso sigue bajo investigación.

