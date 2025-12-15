Ráfaga de aire ártico activo al oeste del país

NACIONAL, (KTLO)--En Estados Unidos, la ráfaga más extrema de aire ártico hasta ahora este invierno golpeará las llanuras del norte el viernes antes de afectar gran parte del medio oeste durante el fin de semana. Es la última oleada de aire gélido que desciende desde Canadá este diciembre.

Las temperaturas estarán entre 25 y 35 grados por debajo de lo normal en todo el medio oeste para el sábado, y esas anomalías se expandirán hacia el valle de Ohio el domingo.