Continúa la búsqueda para el sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown

NACIONAL, (KTLO)--La policía sigue buscando a los sospechosos del tiroteo masivo que ocurrió en la Universidad Brown. 

Donde dos estudiantes fueron asesinados y otros 9 resultaron heridos esto después de que alguien comenzara un tiroteo dentro de un salón durante el fin de semana.Los investigadores al momento han detenido a una persona de interés, pero esa persona fue liberada durante la media noche. 

Las autoridades mencionan que no hay suficiente evidencia para poder mantener a esa persona detenida. Por lo tanto están pidiendo que si la comunidad tiene información favor de contactar al departamento de policía de Rhode Island.

