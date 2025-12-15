Adoptar a una familia durante la navidad

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El distrito escolar de 2 de Harrison en Colorado Springs estará ayudando a familias durante el las festividades con su programa, 'Pikes Peak United Way’s Adopt-A-Family Program', donde familias pueden adoptar a otra familia que quizás necesiten mas ayuda durante esta temporada.

Las familias pudieron recoger sus regalos esta mañana y lo harán el martes a las 8:30 de la mañana.En el centro de United Way llamado 'Family Success Center'. El cual esta ubicado en la calle Verde Drive cerca del parque, Van Diest. Familias también tendrán la oportunidad de mandarles cartas aquellos que donaron dandole las gracias.