Impacto y fuga deja a una mujer sin vida: Autoridades buscan al responsable del acto

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Un choque en la interestatal 25 resulto mortal luego de que el miércoles en la mañana un sujeto impactara a un conductor y se diera a la fuga. La policía dice que la mujer de 31 años Flor Granillo falleció luego de que su auto impactara la barda al sur de la I-25 mientras manejaba su auto honda. Lamentablemente ella salió de su auto para ver los daño.

Al igual que el pasajero que iba con ella, de ahí otro vehículo que iba conduciendo en la I-25 les pego y continuo manejando. Ocurrió cerca del parque Mineral Palace Park, cerca de la zona de construcción. Aún no tenemos detalles sobre la condición del pasajero ni tampoco una descripción del auto la las impacto. Si usted conoce algo de este caso favor de contactar a las autoridades.