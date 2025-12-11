Vacunaciones en Colorado han disminuido en el último año

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Según datos de UCHealth y el Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado, El estado esta viendo solo 25 por ciento de residentes recibiendo sus vacunas anual de la influenza. Lo cual es una disminución de 7 por ciento comparado al año pasado.

Sin embargo, doctores del UCHealth dicen que la vacuna de este año técnicamente es incompatible con el variante 'k' de la influenza. Por lo tanto, quieren recordar la importancia de vacunarse.