Skip to Content
Crispin

Vacunaciones en Colorado han disminuido en el último año

MGN
By
Published 3:02 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Según datos de UCHealth y el Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado, El estado esta viendo solo 25 por ciento de residentes recibiendo sus vacunas anual de la influenza. Lo cual es una disminución de 7 por ciento comparado al año pasado.

Sin embargo, doctores del UCHealth dicen que la vacuna de este año técnicamente es incompatible con el variante 'k' de la influenza. Por lo tanto, quieren recordar la importancia de vacunarse.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.