Skip to Content
Crispin

Diputado del Condado Teller bajo licencia administrativa por tocarse de una forma inadecuada en público

By
Published 3:47 PM

CONDADO TELLER, Colo. (KTLO)--Telemundo Sur Colorado tiene una actualización incomoda sobre un diputado del Condado Teller. Según datos oficiales, el diputado John Taylor el tercero, actualmente esta bajo investigación.

Luego de que él se estuviera tocando de una forma inadecuada afuera de un gimnasio y se usted cree que este hombre ha sido detenido anteriormente tiene razón, Taylor fue arrestado a principios de este año tras una pelea que ocurrió con su compañero de cuarto.Sin embargo, los documentos del incidente actual mencionan que el 29 de noviembre, una mujer estaba caminando hacia su auto cuando vio a un hombre en su auto tocándose afuera de un gimnasio de una forma inapropiada. 

La mujer agrego, que sus pantalones estaban en el suelo el piso. El gimnasio ayuda a determinar las placas del hombre y notaron que era del diputado John Taylor. Él ahora esta bajo licencia administrativa y el caso sigue bajo investigación. 

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.