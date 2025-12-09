Diputado del Condado Teller bajo licencia administrativa por tocarse de una forma inadecuada en público
CONDADO TELLER, Colo. (KTLO)--Telemundo Sur Colorado tiene una actualización incomoda sobre un diputado del Condado Teller. Según datos oficiales, el diputado John Taylor el tercero, actualmente esta bajo investigación.
Luego de que él se estuviera tocando de una forma inadecuada afuera de un gimnasio y se usted cree que este hombre ha sido detenido anteriormente tiene razón, Taylor fue arrestado a principios de este año tras una pelea que ocurrió con su compañero de cuarto.Sin embargo, los documentos del incidente actual mencionan que el 29 de noviembre, una mujer estaba caminando hacia su auto cuando vio a un hombre en su auto tocándose afuera de un gimnasio de una forma inapropiada.
La mujer agrego, que sus pantalones estaban en el suelo el piso. El gimnasio ayuda a determinar las placas del hombre y notaron que era del diputado John Taylor. Él ahora esta bajo licencia administrativa y el caso sigue bajo investigación.