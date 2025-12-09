Administración Trump comienza una investigación dentro de las prisiones y centros juveniles en Colorado

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- La Administración Trump oficialmente a comenzado una investigación dentro de los locales del departamento de correcciones y los centros juveniles en Colorado. El departamento de justicia menciona que están investigando posibles casos de violaciones que violan los derechos constitucionales.

En una carta enviada el Governador de Colorado, Jared Polis, El Departamento de Justicia menciona que ellos estarán Investigando las prisiones de colorado para asegurarse que están limpias y seguras para los reos. También se quieren asegurar que los reos están recibiendo los medicamentos necesarios para su salud.

Mientras que en los centros juveniles ellos están investigando la fuerza excesiva y que están proporcionando la comida adecuada. Para los menores y finalmente el departamento de justicia estará determinado so la póliza de Colorado para aquellos que se consideren transgénero no violan las creencias religiosas de los otros reos.