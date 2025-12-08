Miles de soldados siguen viviendo en Puerto Rico tras la operación contra el tráfico de drogas por el Presidente Donald Trump

NATIONAL, (KTLO)--Varios buques de guerra y miles de soldados de la marina de Estados Unidos llevan poco más de tres meses desplegados en el sur de puerto rico y el mar caribe, como parte de lo que presentan como una campaña contra los cárteles de la droga del Presidente Donald Trump. En la isla muchos residentes le siguen el rastro a esta situación que parece haberse convertido en uno de los principales temas ahí.