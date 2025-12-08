Skip to Content
Crispin

Miles de soldados siguen viviendo en Puerto Rico tras la operación contra el tráfico de drogas por el Presidente Donald Trump

NATIONAL, (KTLO)--Varios buques de guerra y miles de soldados de la marina de Estados Unidos llevan poco más de tres meses desplegados en el sur de puerto rico y el mar caribe, como parte de lo que presentan como una campaña contra los cárteles de la droga del Presidente Donald Trump. En la isla muchos residentes le siguen el rastro a esta situación que parece haberse convertido en uno de los principales temas ahí.

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

