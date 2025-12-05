Reunion entre lideres de México, EE.UU. y Canada ante el mundial de fútbol 2026

NATIONAL, (KTLO)-- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este este jueves que se reunirá el viernes con el presidente estadounidense, Donald Trump y el primer ministro de Canada, Mark Carney en Washington. Donde viaja para el sorteo de la copa mundial de fútbol 2026.

"Vamos hoy en la tarde noche, todavía no sé exactamente la hora. Dormimos en washington en un hotel. Vamos en la mañana al evento allí en el kennedy center. Todo parece indicar qué vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo por los tiempos del evento con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney", Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Recordemos que esta es la tercera vez que la copa mundial será celebrada en México Algo que no ha pasado en cualquier otro país.