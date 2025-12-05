El país Azteca se prepara para La Copa Mundial de la FIFA 2026

NATIONAL, Colo. (KTLO)--En el mundo de los deportes, la ciudad de Monterrey en México se prepara para vivir el mundial de fútbol 2026. El estadio BBVA avanza con su remodelación para cumplir con los requisitos de la FIFA, Rey Rodríguez tiene esos detalles.Desde adentro y desde afuera, el estadio BBVA en la norteña ciudad de Monterrey, impone.

Inaugurado hace una década, el coliseo se adaptó para ser sede de cuatro partidos del mundial de fútbol 2026. Pedro Esquivel, presidente de administración del club de fútbol Monterrey, nos explica que los principales cambios incluyeron un nuevo sistema de accesos y una cancha completamente renovada.

"La cancha que hicimos tiene todo un sistema que va subterráneo, varios centímetros debajo de la cancha que permite absorber agua en caso de una acumulación grande; en 15 minutos, o te permite oxigenar las raíces que le da al final de cuenta una estabilidad mayor y una sanidad al césped independientemente de la temperatura que allá", dijo Pedro Esquivel, Presidente de Administración del Club de Fútbol Monterrey.

Remodelaciones que todas son nuevas para la celebración del mundial 2026.

Aunque la capacidad actual del estadio es de 53 mil 500 espectadores, para el mundial se reducirá temporalmente por las adecuaciones de la prensa.

"Después del mundial se mantiene exactamente como estamos. Se reduce por una razón. De nuevo, tiene que ver con la magnitud del evento que es un mundial y que tiene que ver con una mayor zona de prensa", dijo Esquivel.

La movilidad será otro desafío importante, aunque se trabajó en los corredores peatonales y mejoras en el metro.

"Tenemos una línea del metro aquí, a menos de un kilómetro, y eso nos da muchísima facilidad. Se han estado diseñando con los gobiernos estatales y municipales corredores verdes que te van a permitir caminar de manera segura, con cámaras de video vigilancia, etc", dijo Esquivel.

Monterrey tendrá también eventos para los aficionados, incluyendo el fan fest y actividades en el parque fundidora, un recinto urbano multifuncional. Las autoridades estiman que monterrey podría recibir hasta dos millones de visitantes durante los partidos.

"La verdad es que hay diálogos muy interesantes y avanzados con la cámara restaurantera, por ejemplo, el mismo fan fest va a tener eventos musicales posteriores a que acaban las sesiones de partido, que es un fan fest que va a estar 39 días abiertos", dijo Esquivel.

Las adecuaciones incluyeron también el centro de entrenamiento del club, que servirá para recibir a las selecciones internacionales.

"Tenemos también el centro de entrenamiento del club que es un centro de entrenamiento de super primer nivel. Tenemos un hotel ahí, tenemos siete canchas", dijo Esquivel.

Mientras, la gran afición ya empieza a sentir la emoción rumbo a esta Copa Mundial FIFA 2026, que esta vez se celebrará, de manera simultanea, en Estados Unidos, Canadá y México.

"Yo creo que el estar en un mundial, el ser sede, ser parte de un mundial, del mundial más grande de la historia, en tres países, sin duda va a ser una experiencia única", dijo Esquivel.

Así, entre ajustes operativos y una expectativa creciente, Monterrey afina detalles para vivir un mundial de fútbol que, según sus organizadores, quedará para la historia.