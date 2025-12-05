Disminución en el Cáncer de la Cerviz en Los EE.UU.

NATIONAL, Colo. (KTLO)--Antes era una de las causas más comunes de muerte por cáncer en las mujeres en Estados Unidos. Pero la 'American Cancer Society' dice que la tasa de muerte por el cáncer del cuello uterino se ha reducido por más de la mitad desde los 70 gracias a la prevención y los exámenes. Y ahora, la organización anunció actualizaciones a las guías de pruebas para esta enfermedad. En el Minuto de salud de hoy, Laura Díaz nos cuenta sobre los cambios que todas las mujeres deben conocer.