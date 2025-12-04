Nuevos detalles sobre el tiroteo que ocurrió afuera de un motel en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El departamento de policía de Colorado Springs compartió nuevo video del tiroteo que involucro a un oficial el mes pasado. Ocurrió el 13 de noviembre al sur del centro de la ciudad, en un motel cerca de sur nevada y cimarron. Oficiales del departamento dicen que recibieron una llamada de intento de robo cuando los uniformados llegaron a la escena, tres personas salieron de un apartamento, uno de ellos apunto una arma de fuego hacia los policías.

Uno de los uniformados luego empezó a disparar e impacto a las dos personas a lado del sospechoso con la arma ambos fueron trasladados a un hospital con lesiones menores. El sospechoso con la pistola fue detenido y liberado tras la investigación revelaron que el arma de fuego actualmente era una pistola de "Aire comprimido" y confirman que al momento nadie enfrenta cargos sobre este incidente.