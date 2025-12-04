Skip to Content
Crispin

Nuevos detalles sobre el tiroteo que ocurrió afuera de un motel en Colorado Springs

By
today at 3:47 PM
Published 3:01 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El departamento de policía de Colorado Springs compartió nuevo video del tiroteo que involucro a un oficial el mes pasado. Ocurrió el 13 de noviembre al sur del centro de la ciudad, en un motel cerca de sur nevada y cimarron. Oficiales del departamento dicen que recibieron una llamada de intento de robo cuando los uniformados llegaron a la escena, tres personas salieron de un apartamento, uno de ellos apunto una arma de fuego hacia los policías.

Uno de los uniformados luego empezó a disparar e impacto a las dos personas a lado del sospechoso con la arma ambos fueron trasladados a un hospital con lesiones menores. El sospechoso con la pistola fue detenido y liberado tras la investigación revelaron que el arma de fuego actualmente era una pistola de "Aire comprimido" y confirman que al momento nadie enfrenta cargos sobre este incidente.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.