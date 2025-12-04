Skip to Content
Colombia advierte a los EE.UU. tras las amenazas sobre las operaciones de los narcotraficantes

today at 4:01 PM
NATIONAL, Colo. (KTLO)--Colombia le ha advertido a estados unidos "No despertar el jaguar" refiriéndose a las amenazas enviadas por el presidente Donald Trump.Mientras se refería a las tensiones con Venezuela este martes, Trump dijo que los esfuerzos militares que tienen como blanco a los narcotraficantes podrían expandirse a sur América.

El presidente de colombia, gustavo petro, emitió una respuesta, invitando a trump al país mientras advierte que "Atacar la soberanía" de colombia sería "Declarar la guerra".

Isa Soares viajó a Colombia para una entrevista exclusiva con el mandatario y para ver cómo el país está manejando la situación de la cocaína.

