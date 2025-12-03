Administración Trump exige que los beneficiarios de SNAP sean estadounidense

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--En Colorado 4 por ciento de los beneficiarios de SNAP No son ciudadanos americanos. Son personas que están aquí legalmente como parte de un programa de refugiados o con permiso de residencia.

Pero ahora con la nueve Administración Trump ellos esperan cambiar las regulaciones para ser beneficiarios para el programa SNAP. Lo cual requiere que las personas sean ciudadanos americanos para poder recibir ese alivio. Colorado junto con 21 estados ahora esta demandando a la Administración Trump mencionando que esto va mas haya de lo que dice la ley.