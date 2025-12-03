Skip to Content
Administración Trump exige que los beneficiarios de SNAP sean estadounidense

By
today at 3:11 PM
Published 2:58 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--En Colorado 4 por ciento de los beneficiarios de SNAP No son ciudadanos americanos. Son personas que están aquí legalmente como parte de un programa de refugiados o con permiso de residencia. 

Pero ahora con la nueve Administración Trump ellos esperan cambiar las regulaciones para ser beneficiarios para el programa SNAP. Lo cual requiere que las personas sean ciudadanos americanos para poder recibir ese alivio. Colorado junto con 21 estados ahora esta demandando a la Administración Trump mencionando que esto va mas haya de lo que dice la ley. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

