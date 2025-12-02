Salón de belleza pide ayuda de la comunidad: Dos jóvenes se dieron a la fuga sin pagar por sus servicios

Un salón de belleza en Colorado Springs esta pidiendo la ayuda del público luego de que dos jóvenes se diera a la fuga sin pagar después de recibir unos servicios del salón. Este video demuestra cómo las jóvenes se fueron corriendo de 'Skyline Nails and Spa' el día de acción de gracias, alrededor de las 2:30 en la tarde. El salón esta ubicado en la avenida lake y venetucci boulevard cerca del área de stratmoor hills. El dueño menciona que él no quiere presentar cargos en sus contras. Pero solo quiere que ellas entiendan que esto no es un acto correcto. Agregando que si ellas le hubieran dicho que no podían pagar por falta de dinero que él les hubiera ayudado y con navidad a la vuelta de la esquina no hay de qué preocuparse, pero que esto no esta bien.