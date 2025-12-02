Skip to Content
Crispin

Nuevos fondos para el transporte público para Pueblo y Colorado Springs

Mountain Metro buses, free to ride from July through August.
KRDO
By
Published 12:47 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)--La ciudad de Pueblo recibirá más de 15 millón de dólares para remplazar todos los autobuses de la ciudad que sean de diesel con autobuses híbridos. Lideres de pueblo mencionan que el dinero viene de los autobuses federales por un programa de transportación. El dinero que van a recibir cubre alrededor del 96 por ciento de los fondos que ellos pidieron. 

El director de transportación de pueblo menciona que el dinero no solo va a cambien los problemas que actualmente tienen con sus autobuses, pero también va ayudar al medio ambiente en esa ciudad. Mientras que Colorado Springs va a recibir 7 millón de dólares por el mismo programa para sus autobuses. La ciudad estara implementando dos autobueses express que serán hibridos. 

Article Topic Follows: Crispin
Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

