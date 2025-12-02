Dos jóvenes siguen hospitalizados tras el choque vial en Franktown

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Este martes, 2 de diciembre Newsong Church estará presentando otros servicios para honrar la vida de aquellos que fallecieron en el choque vial que ocurrió en Franktown estará ocurriendo. Aquellos que quieran ir a dar sus respetos pueden asistir. Al momento, los hermanos que sobrevivieron Jordan y Mia aun sigue hospitalizados tras al choque vial.

Mientras que la familia y seres queridos de ellos sigue en luto por la perdida de sus hermanos y padre para información sobre cómo usted puede ayudar a la familia puede visitar la página de GoFundMe.