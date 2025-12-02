Skip to Content
Después de cuatro décadas el caso de un asesinato fue resuelto gracias a la ayuda de nueva tecnología

CBI / DCSO
COLORADO, (KTLO)-- Después de casi cuatro décadas, un caso de una mujer quien fue asesinada en Larkspur finalmente fue clausurado tras encontrar al responsable. Rhonda Fisher murió en 1987. Según el Buró de Investigaciones de Colorado y el condado Douglas, su cuerpo fue identificado en Larkspur al sur de la calle Perry Park . Los diputados determinaron que la causa de su muerte fue por estrangulación. El martes, el diputado encargado Darren Weekly dio los detalles sobre quién fue el responsable de su muerte.

Vincent Darrell Groves fue declarado el asesino de ella, sin embargo, él nunca ira a prisión ya que ha muerto. Diputados del condado Douglas mencionan que Groves era uno de los más peligrosos asesinos en la historia de Colorado. Según datos del departamento del alguacil recientemente ellos pudieron utilizar nueva tecnología para analizar a-d-n de ella para determinar el responsable de su muerte. 

Andrea Herrera

