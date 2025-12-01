Víctima de violencia doméstica espera traer a luz el problema de quedarse callada durante los abusos

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Gracias a nuestros compañeros de KRDO News. Telemundo sur colorado pudo hablar con la víctima de ese caso de violencia domestica hoy.. Ella nos cuenta que es gracias a los tres hombres que estaban en ese estacionamiento que ella sigue con vida y sus hijos con una madre.

Adriana Moreno menciona que los asaltos comenzaron después de que ella tuviera a su segundo hijo y el primero con el responsable del acto de violencia doméstica. Jovani Martinez Sanches. Moreno menciona que el día del 29 de noviembre Sanches y ella pelearon por varias horas. Y al finalizar con su trabajo, moreno que pidió a Sanches que le entregara su tarjeta de crédito. Después de ser impactado con el vehículo Moreno corrió y se escondió detrás de otro automóvil. Intentando evitar ser impactada una vez más.

Lo que después provoco que Sanches le apuntara la pistola al hombre quien intentaba ayudar. Eventualmente Sanches se fue y el hombre se aseguro que moreno estuviera bien. Moreno le hablo a los uniformados y en eso Sanches se dio la vuelta e impacto a uno de los residentes con una bala por ayudar a su novia. Por lo tanto ahora Moreno quiere compartir su historia y enseñarle a las mujeres, lo peligroso que puede ser quedarse en una relación donde hay violencia domestica.