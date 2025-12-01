Hombre de Colorado Springs enfrenta cargos por intento de homicidio tras disparar a un testigo y estrangular a su novia

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Telemundo Sur Colorado esta aprendiendo que una persona ahora se esta recuperando después de intentar ayudar a alguien que había sido asaltada en un estacionamiento en Colorado Springs. La policía menciona que el acto ocurrió el sábado en la noche al sur de Circle Drive. Cuando los uniformados llegaron ahí encontraron a la víctima con una herida de bala.

Minutos después escucharon que una persona había manejado a un hospital local con otra herida. Los investigadores después revelaron qué ambos casos estaban conectados. Los investigadores revelaron que tres personas fueron testigos del asalto. Agregando que una persona incluso intento parar el asalto, fue ahí que el responsable impacto a ese residente con una bala. El sospechoso ha sido identificado como Jovani Martinez Sanches el fue arrestado en su trabajo en Taco Bell, ubicado en Hancock Expressway.

Él ahora enfrenta varios cargos incluyendo tres cargos por intento de asesinato en primer grado.