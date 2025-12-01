Accidentes viales en las autopistas por la nieve al Sur de Colorado

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--La primera nevada de la temporada siempre parece agarra a muchos por sorpresa. Por lo tanto miles de personas son víctimas de accidentes en las carreteras. Los policías respondieron a alrededor de 12 choques durante la media noche en la interestatal 25 y Filmore. Tenemos entendido que los accidentes también ocurrieron más por el hielo y menos por la nieve.

Tanto así que hasta aquellos en las ambulancias tuvieron problemas llegando a los accidentes. Lo bueno es que nadie resulto herido gravemente y la calle Filmore abrió una vez mas tras después de limpiar los accidentes viales.

Ademas, la interestatal 70 esta abierta una vez más, tras la clausura por las condiciones invernales. Lo cual provoco un accidente vial de aproximadamente 50 autos. Este es el video horas después del choque enseñando cómo algunos autos y empleados de la ciudad están limpiando la interestatal.

La llamada entro el domingo en la mañana después de que 20 autos estuvieran estancado al este de Glenwood Springs. Momentos después aumento a 30 y finalmente hubo alrededor de 50 vehículos afectados no hubo reportes de heridos.