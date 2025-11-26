Skip to Content
Crispin

Robert Dear asesino de 3 personas dentro de Planned Parenthood muere en custodia federal

By
today at 12:16 PM
Published 11:30 AM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El hombre presuntamente responsable de matar a 3 personas durante el masacre de Planned Parenthood en Colorado Springs murió en custodia federal. El había estado en Springfield, Missouri. Ahora muchos que esperaban justicia tras el asesinato que comenzo mencionan que ellos nunca veran esa justicia.

Planned Parenthood de la región Rocky Mountains mando un comunicado tras la noticia de su muerte y dice y cito, "Mientras reflejamos en los 10 años desde la tragedia en Colorado Springs, recordamos y honramos aquellos quien perdieron su vida, al igual que a todos aquellos empleados y a la comunidad de Colorado Springs" fin de cita. 

Este mes Robert Dear cumplía 10 años en custodia tras el ataque. 

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.