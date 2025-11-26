Robert Dear asesino de 3 personas dentro de Planned Parenthood muere en custodia federal

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El hombre presuntamente responsable de matar a 3 personas durante el masacre de Planned Parenthood en Colorado Springs murió en custodia federal. El había estado en Springfield, Missouri. Ahora muchos que esperaban justicia tras el asesinato que comenzo mencionan que ellos nunca veran esa justicia.

Planned Parenthood de la región Rocky Mountains mando un comunicado tras la noticia de su muerte y dice y cito, "Mientras reflejamos en los 10 años desde la tragedia en Colorado Springs, recordamos y honramos aquellos quien perdieron su vida, al igual que a todos aquellos empleados y a la comunidad de Colorado Springs" fin de cita.

Este mes Robert Dear cumplía 10 años en custodia tras el ataque.