Crispin

Familia iba a visitar a un ser querido en el hospital antes de ser asesinados por un conductor que se robo un auto

today at 12:14 PM
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Telemundo Sur Colorado tiene una actualización sobre el choque fatal que ocurrió el lunes en la tarde al sur de Franktown. El padre de Colorado Springs, al igual que 3 menores de edad fallecieron en el choque fatal luego de ser asesinados por un conductor que robo un auto de aurora y los impacto con ese vehículo robado en la autopista 83. La familia estaba manejando para visitar a un ser querido que estaba dentro del hospital y acababa de salir de cirugía. 

Makenlee Corado de 11 años y su hermano Toretto Corado de 8 años fallecieron al igual que su padre que iba conduciendo el vehículo su hermana Mia sobrevivió pero sigue en condición critica en el hospital. Otro menor de edad Jase Green también falleció en el choque él tenia 12 años y su hermano Jordan green de 12 años también sigue en el hospital en condición critica. Al momento tenemos entendido que la policía menciona que el hombre se había robado un auto en una parada de tren en Aurora.

Los uniformados agregan que él perdió el control del Toyota y fue lanzado del auto que mato a la familia. La comprometida que estaba en el hospital ya estaba apunto de ser dada de alta cuando los empleados del hospital le mencionaron que su familia estaba abajo lidiando con una emergencia separada.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

