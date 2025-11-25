Skip to Content
Operación de fentanilo en el condado Douglas vinculado al cartel de Sinaloa

CONDADO DOUGLAS, Colo. (KTLO)--Hemos aprendido que la clausuraron de un operativo de fentanilo que ocurrió en el condado Douglas la semana pasada tuvo que ver con el cartel de Sinaloa. Donde las autoridades descubrieron alrededor de 1.7 millón de pastillas de fentanilo.

Los investigadores ahora también realizaron las identidades de dos miembros de la operación Heriberto Salazar Amaya y Rafael Salazar Amaya ambos son considerados miembros claves del cartel.

