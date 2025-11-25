Muere Robert Dear el presunto responsable del tiroteo masivo dentro de Planned Parenthood

COLORADO, (KTLO)--Robert Dear, el hombre acusado de matar a 3 personas en Planned Parenthood en el 2015 en Colorado Springs. El murió en custodia federal a sus 67 años. Según los récords oficiales del buró de Prision Federal. Mencionan que el fallecio el sabado, pero no da una descripción sobre la causa de su muerte. Dear es acusado de matar a 3 personas y herir a otras 9 durante el masacre. Este jueves Dear cumplía sus 10 años desde el ataque.

Dear admitio que comenzo el ataque en su primera apariencia en el 2015 dándose el nombre "Warrior for the babies", "El Guerrero para los bebes". Pero su defensa pelio varias veces que el no estaba estable para ser parte de un juicio. Al momento seguimos buscanso la razon de su muerte.