Choque mortal en la autopista 83 deja a tres niños muertos

COLORADO, (KTLO)-- Empezamos con lamentables noticias sobre el choque mortal que ocurrió en la autopista 83 el lunes en la tarde. Ahora tenemos entendido que el choque le quito la vida a 5 personas incluyendo 3 niños quien eran de Colorado Springs más información nos explica que el vehículo que causo el choque mortal había sido robado de aurora una hora antes del choque. El choque ocurrió a 10 millas al sur de Franktown, cerca de Russellville road.

Según los diputados de la patrulla estatal mencionan que el Toyota que fue robado se metió al otro Carill donde causo que el vehículo se diera una vuelta completa y quedara boca arriba. El sujeto fue lanzado del auto y murió tras el impacto de la carretera.Pero el Totoya antes de quedar boca arriba impacto al otro vehículo donde iban las víctimas.

Matando a un adulto y 3 menores de edad dos de ellos de 12 años y uno de 8 años.Los otros dos menores siguen en condición critica en un hospital local. Los investigadores aun estan determinando porque el conductor estaba manejando el auto robado y porque es que el perdió control del vehículo.