Cancelaciones y retrasos en los aeropuertos durante el Día de Acción de Gracias

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Al momento no hay cancelaciones para el aeropuerto internacional de Denver. Lo que sí se espera es que algunas personas estén en la sala de espera por los retrasos pero al momento no hay cancelaciones en Denver o en Colorado Springs. Más de 116 vuelos han sido retrasados en DEN.

Recuerde que se estama que 6 millon de estadounidenses esten viajando durante el dia de accion de gracia por lo tanto salga de su casa a tiempo y maneje con precaucion para que todos podamos disfrutar de las celebraciones.