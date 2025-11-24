Skip to Content
Sospechoso de robo de autobús arrestado: Criminal enfrentaba orden de arresto en otro condado

Published 3:21 PM

IDAHO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Los criminales que se robaron un autobús y lo manejaron en la interestatal 70 y Idaho Springs. Recordemos que el video demuestra cómo ellos vieron a unos policías en la autopista y aun así siguieron manejando de una forma imprudente. Incluso casi impactando a un oficial. 

Bueno, ahora tenemos entendido que el hombre Jared Brooks quien se cree era el conductor ha sido arrestado por intento de asesinato en primer grado. 

Los investigadores del condado Clear Creek mencionan que ellos lo encontraron gracias a una pista de alto al crimen.

Se cree que brooks se robo el autobús de Georgetown antes de que lo dejara en Denver. Brooks también enfrenta otras cargos en su contra por una orden de arresto que tenia separado a este caso en el Condado Jefferson. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

