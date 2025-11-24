Representantes Demócratas son amenazados tras un video que compartió el Presidente Donald Trump en Truth Social

NATIONAL, (KTLO)-- El representante de Colorado Jason Crow dice que él a recibido amenazas via las redes sociales luego del escándalo que ocurrió con el Presidente Donald Trump en sus redes sociales de Truth Social.Donde el presidente compartió un video mencionando que 6 representantes de los estados unidos deben de ser asesinados.

"Debes morir, espero que alguien los asesine, espero que sus gargantas sean apuñaladas, eres una descracia para América".

Ese es el audio obtenido por nuestros compañeros de 9 news en Denver. Donde él representante Crow menciona que ha recibido varias llamadas como estas tras los comentarios

Del presidente de los EE.UU. Donald Trump. Los comentarios donde el presidente amenazo a 5 otros lideres demócratas luego de que uno de ellos

Haya mencionado que los soldados no tiene que participar en cualquier orden de la administración Trump, que sea ilegal.

El Presidente eventualmente dijo que él no estaba amenazando a nadie, Pero aun no ha eliminado ese video de su página de truth social.

Incluso este fin de semana el pedio que los 6 demócratas que son parte de este video sean arrestados. Los otros lideres demócratas que son parte del video también mencionan que han recibido amenazas. Incluyendo una amenaza de bomba para el representante de Pennsylvania y para la oficina del distrito e incluso la casa del senador de Michigan.