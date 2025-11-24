Hombre de 60 años enfrenta cargos en su contra por manejar intoxicado

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Un hombre de 60 años ahora enfrenta varios cargos en su contra después de presuntamente manejar intoxicado y huir de las autoridades.

El incidente también causo trafico an la interestatal 25 el sábado en la noche. Lo que usted esta viendo es un video que fue enviado por un televidente. Donde demuestra trafico en la interestatal 25, el sábado en la noche. También pueden ver en el video cómo un auto de policía intenta ingresar por los vehículos para ayudar.

Según datos de la patrulla estatal ellos recibieron una llamada de un residente quien sospechaba que un conductor estaba bajo la influencia del alcohol, ya que iba manejando 6 millas por hora.

El conductor negó parar y hasta impacto dos camionetas de la patrulla estatal Dean Moore de Colorado Springs ahora enfrenta cargos en su contra.