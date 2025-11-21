Nuevas reglas facilitan el proceso de comprar boletos de la lotería en Colorado

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Hay nuevas reglas aprobadas por la comisión de la lotería de Colorado ahora es más fácil comprar boletos de lotería, personas ahora pueden comprar boletos con sus tarjetas de crédito, y hasta comprarlas en linea.

Sin embargo las reglas han captado controversia ya que muchos estas preocupados que ahora es mas fácil para aquellos con problemas y adición de juegos.

Un grupo de 25 legisladores intentaron poner un alto a los cambios, pero fueron aprobados, y respaldados por el Gobernador de Colorado Jared Polis.