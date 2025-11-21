Skip to Content
Nueva propuesta de paz para ucrania llega por el gobierno de Donald Trump

By
Published 1:50 PM

NATIONAL, (KTLO)--Según un funcionario occidental familiarizado con el asunto, una nueva propuesta de paz para ucrania, redactada por el gobierno de trump, exigiría al país ceder la región de donbás y limitar el tamaño de sus fuerzas armadas a cambio de garantías de seguridad por parte de estados unidos. Mientras tanto, el kremlin vuelve a negar que esté trabajando con EE.UU. En ese plan de paz.

En paralelo, el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió el jueves en Kyiv con una delegación estadounidense, informó a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

