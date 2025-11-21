Donald Trump amenaza a lideres demócratas por su red social Truth Social

NATIONAL, (KTLO)--El presidente de los EE.UU. hizo un comentario inapropiado después de que llamo a seis veteranos demócratas "traidores" y que deben de ser penalizados con la pena de muerte. Incluyendo a uno de nuestros representantes demócratas Jason Crow. Los comentarios de Donald Trump llegaron tras un video fue compartido por un grupo de lideres que le mencionaron a los miembros del servicio no necesitan participar en ordenes ilegales que vengan de la administración Trump.

Ahora el presidente no solo esta recibiendo atención negativa por sus comentarios por la comunidad, pero también por los representantes y las fuerzas armadas. "Las palabras que utilizo el presidente no son las que yo utilizaría", dijo Mike Johnson, Representante de la casa de representante en los EE.UU.

"Esto pone todas nuestras vidas en peligro", dijo Chris Murphy, Senador en Connecticut. "Nadie tiene que cumplir las ordenes que violan la ley o la constitución", dijo Elissa Slotkin, Senadora de los EE.UU.

El presidente Donald Trump también agrego mas videos en su plataforma Truth Social donde incluso en uno puso un comentario tras compartir el video que decía y cito, "cuelgalos, George Washington lo hiciera".

La casa blanca menciono que trump no estaba pidiendo la muerte de estos demócratas, pero insistiendo que los miembros del militar sigas las ordenes que son implementadas.

"Nuestro militas sigue las reglas de sus lideres y si esas reglas son rotas, entonces puede finalizar con la muerte de varias personas", dijo la secretaria de La Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Los demócratas que fueron nombrados ahora tiene más protección luego de que el video fuera realizado.