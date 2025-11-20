Steel City Theater Company busca soluciones financieras para evitar la clausura de su local

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- La comunidad en Pueblo esta buscando una solución para ayudar al teatro de la ciudad para asegurarse que no cierren en local que ha proporcionado entretenimiento por 17 años. Pero por dificultades financieras, posiblemente cierren sus puertas. Steel City Theater Company es el nombre del centro sin fines de lucro ellos al momento esta lidiando con problemas financieros desde que el distrito escolar de Pueblo corto parte de sus fondos para el programa de artes.

Steel City Theater Company le ofrece a los menores de edad un lugar donde pueden ir para encontrar un espacio seguro. Al momento lideres del local están pidiendo la ayuda del publico para encontrar una forma para mantener el centro abierto para los adolescentes en la ciudad.