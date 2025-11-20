Incautación de drogas más grande en la historia de Colorado

LAKEWOOD, Colo. (KTLO)--Las autoridades dicen que han incautado una gran cantidad de metanfetamina, el más grande en la historia de Colorado. Según oficiales de la administración para el control de drogas o el DEA por sus siglas en inglés. Las autoridades encontraron más de 700 libras dentro cajas con verduras en una casa en Lakewood dicen que es más probable que las drogas llegaron de un laboratorio en México.

Durante la investigación se revelo que la casa en Lakewood opero como una ubicación principal para la distribución de drogas, las autoridades incautaron drogas en tres otros sitios a lo largo del estado en total incautaron mas de mil libras de metanfetamina. 15 personas son acusadas en cargos federales, 11 de ellos están bajo custodia, mientras se cree que los últimos cuatro están en México.